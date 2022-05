UFC Holm vs Vieira | MMANUTS MMA Podcast | EP # 566

UFC Holm vs Vieira

#UFC

Holly Holm vs Ketlen Vieira [7:15]

Eagle FC 47 Junior Dos Santos [11:55]

Hector Lombard vs Thiago Silva [14:08]

Anderson Silva [15:31]

Overeem vs Badr Hari in Glory [19:31]

UFC 277 [20:23]

Miesha Tate [24:34]

Paige VanZant [25:10]

Kay Hansen [26:26]

Ice Wars [26:44]

Tiny Cage MMA Fight [28:19]

Catch These Hands [29:50]

9 years ago in MMA [32:02]

KO of the week [34:23]

2 vs 1 fight [35:08]

Tweet of the week [36:00]

#AskTheNuts [38:20]

KNOWLEDGE [39:01]