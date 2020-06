UFC Blaydes vs Volkov | MMANUTS MMA Podcast EP # 480

UFC Blaydes vs Volkov

Blaydes vs Volkov [2:38]

Anderson Silva vs Anthony Pettis [5:15]

Joe Silva [6:23]

Amanda Nunes thinking about retiring [9:54]

Bus driver slam [12:20]

Blast from the past [13:45]

Dana White comments [17:45]

USADA finding PED’s via sexual transmission [19:23]

#AskTheNuts [21:00]

