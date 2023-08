UFC 291 Recap | MMANUTS MMA Podcast | EP # 622

UFC 291 Recap

#UFC

UFC 291 Recap

Stephen Thompson vs Michel Pereira

Dustin Poirier vs Justin Gaethje 2

Jan Blachowicz vs Alex Pereira

Derrick Lewis vs Marcus Rogerio De Lima

Tony Ferguson vs Bobby Green

Kevin Holland vs Michael Chiesa

Kenny Florian on retirement

9 year olds boxing?

Bradley Martin wants to fight Mighty Mouse

Mike Tyson gets a new toy

Tweet of the week

KNOWLEDGE