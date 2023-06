UFC 289 Recap | MMANUTS MMA Podcast | EP # 616

UFC 289 Recap

#UFC

UFC 289 Recap

Amanda Nunes vs Irene Aldana

Beneil Dariush vs Charles Oliveira

Conor McGregor vs Miami Heat Mascot

Bigfoot Silva retires

Chris Weidman

Jim Miller UFC Hall of Fame

Deontay Wilder vs Francis Ngannou

Jon Jones vs Tyson Fury

Nate Diaz documentary

Russia Fight League

Baby Kicking Machine

Tweet of the Week

KO of the week

KNOWLEDGE