UFC 269 Preview | Oliveira vs Poirier | MMANUTS MMA Podcast | EP # 545

ose Aldo vs Rob Font [3:12]

Bellator Sergio Pettis vs Horiguchi [6:25]

Jake Paul vs Tyron Woodley 2 [8:31]

UFC 269 Preview [13:43]

Charles Oliveira vs Dustin Poirier [15:00]

Amanda Nunes vs Julianna Pena [19:17]

Hasbulla chopping onions [21:11]

Tyrone Spong vs Bigfoot Silva [22:23]

Dana Whte [24:20]

Tweet of the week [25:33]

#AskTheNuts [26:21]

Miesha Tate [29:26]

KNOWLEDGE [30:22]