UFC 267 Preview | MMANUTS MMA Podcast | EP # 540

Fedor vs Johnson [3:52]

Mariusz Pudzianowski vs Serigne Ousmane Dia [5:49]

Paulo Costa vs Mavin Vettori [7:37]

Conor McGregor ns Johnny Depp [12:35]

UFC 267 [13:22]

Holloway vs Rodriguez poster [15:05]

UFC 270 [16:17]

Joanna gets her blue belt [17:18]

Rachel Ostovich [17:55]

UFC files for 2 trademarks [19:19]

Kevin Lee suspended [21:15]

Tweet of the week [22:41]

#AskTheNuts [27:59]

KNOWLEDGE [34:07 ]

