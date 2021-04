UFC 260 Recap | Miocic vs Ngannou 2 | MMANUTS MMA Podcast | EP # 516

Stipe Miocic vs Francis Ngannou 2 [2:13]

Tyron Woodley vs Vicente Luque [7:00]

Sean O’Malley vs Thomas Almeida [8:08]

Francis Ngannou NFT sale [9:00]

UFC and Venum Sponsorship [10:56]

Fighter loses finger during fight [14:01]

New fight matchups [15:17]

Nate Diaz vs Leon Edwards

Demain Maia vs Belal Muhammad

Dustin Poirier vs Conor McGregor 3

Gilbert Burns vs Stephen Wonderboy Thompson

Miesha Tate vs Marion Reneau

Anderson Silva vs Julio Cesar Chavez Jr.

Fedor vs Overeem or Dos Santos

Cris Cyborg vs Leslie Smith 2

Bellator gets rid of Mike Goldberg [20:32]

Stephen Thompson eating a Carolina reaper [21:40]

Tweet of the week [24:58]

#AskTheNuts [27:09]

KNOWLEDGE [33:30]

