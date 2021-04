Paul vs Askren | Whittaker vs Gastelum | MMANUTS MMA Podcast | EP # 518

Jake Paul vs Ben Askren [1:54]

Frank Mir weighed 276 [7:46]

UFC weigh-in shove [10:30]

Robert Whittaker vs Kelvin Gastelum [13:46]

Andrei Arlovski [16:50]

Bellator [18:00]

UFC 261 [18:14]

Kamara Usman vs Jorge Masvidal [18:29]

Zhang vs Namajunas [24:20]

Shevchenko vs Andrade [26:15]

Chris Weidman vs Uriah Hall 2 [27:18]

McGregor vs Poirier 3 [28:20]

Amanda Nunes vs Julianna Pena [29:51]

Brutal slam KO [35:21]

Julio Cesar Chavez hitting the bag with his Mom [36:07]

Tweet of the week [37:26]

#AskTheNuts [38:46]

KNOWLEDGE [44:26]

#UFC