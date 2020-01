McGregor vs Cowboy Results | UFC 246 | MMANUTS MMA Podcast | EP # 459

McGregor vs Cowboy Results | UFC 246

UFC 246 Prediction Results [2:51]

Bruce Buffer’s outfit [4:15]

UFC 246 Numbers [4:44]

Conor McGregor vs Cowboy Cerrone [9:25]

Next for Conor McGregor [14:48]

Holly Hom vs Raquel Pennington [25:15]

Kamaru Usman’s twitter got hacked [25:34]

Conor McGregor sponsorship money [29:40]

Cris Cyborg vs Julia Budd [31:22]

Cris Cyborg’s Bellator contract [33:33]

Fabricio Werdum gets suspension reduction from USADA [37:07]

Kevin Lee [38:38]

Yoel Romero vs Israerl Adesanya [39:59]

#AskTheNuts [42:00]

KNOWLEDGE

