Fedor vs Rampage Results | MMANUTS MMA Podcast | EP # 456

Fedor vs Rampage Results

Fedor vs Rampage Results [6:49]

MMA Fighting Top Ten fighters of the decade [13:39]

Junior Dos Santos vs Curtis Blaydes [17:18]

Rory MacDonald sings with PFL [18:37]

Josh Barnett sick [28:10]

UFC raises the price of the PPV for UFC 246 [30:40]

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 [34:45]

Overeem Wolverine [35:56]

Tony Ferguson new training technique [36:37]

#AskTheNuts

KNOWLEDGE

Subscribe on iTunes:

Video

Audio

THIS EPISODE SPONSORED BY:

http://HostGator.com – 60% Off Shared Hosting for 3 years code MMA60

One Penny Hosting for 1st Month code MMAONECENT

http://mattressfirm.com – 10% Off code MMANUTS10

http://shavemob.com – 10% Off code GWNET23

http://DefenseSoap.com – 15% off code mmanuts

http://techforless.com – 5% off code MMAdeal

http://Protectabed.com – 20% off code MMANUTS

http://fujisports.com – 15% Off code MMANUTS

http://butcherbox.com/mmanuts – $10 off + 2 free ribeyes

http://thecbdistillery.com – 16% Off code NUTS16

20% Off + Free Shipping MMANUTS20

http://breobox.com – $15 Off code NUTS15

http://betdsi.eu – $10 free roll code MMA100

http://REM-Fit.com – 20% off code MMANUTS

http://Liquidweb.com – 50% Off Hosting for 3 months code MMA50OFF

$49 off VPS Plans code BINGO49

33% Off VPS Hosting code VPS33OFF

34% Off all plans for 3 months code MMAN34OFF

35% Off hosting for 3 months code OCTOGON35

https://nordvpn.org/mmanuts – 77% off the 3 year plan code mmanuts

http://vapeworld.com – 10% Off code MMA10

http://factor75.com – $40 Off 1st 2 weeks code MMA40

$100 off the first 4 weeks code MMAHOLIDAY

http://platejoy.com – $10 off code MMA10

http://Tirebuyer.com – 7% Off $400 code MMANUTS7

http://smarthome – 10% off code MMANUTS10

$20 Off $100+* code 20OFFMMA

20% Off Insteon code SMART20

*Must include a multi-pack or Insteon product

https://www.123-reg.co.uk – 15% off .co.uk code CO15MMA18

15% off .com code COM15MMA18

20% Off website builder – code WSB20MMA18

http://ketologic.com – 10% Off code MMA10

http://ghostbed.com – $100 Off code MMA19

http://watchshop.com – 20% Off code MMA20

http://mpowerd.com – 20% Off code TAKE20OFF

http://freshly.com – First time users, $40 off 6 meal plan code MIXED40

31% Off the 12 meal plan code MIXED75

$50 off the first 5 weeks code MIXED50

$30 Off the first 2 weeks code MIXED30

http://youngandreckless.com – 25% off code MMA25

http://shopmenlohouse.com – 50% off the first 2 months code MMA2

35% Off + Free Shoes and socks code NUTS35

http://webhostingpad.com – 20% Off hosting code NUTS20OFF

http://magicspoon.com – Free Shipping code MMASPOON

http://keetsa.com – 5% Off any mattress code MMANUTS5POFFKEETSA

http://all33.com – $100 Off code CHAIR20

http://risebar.com – 15% Off code MBAR15

http://oarsandalps.com – 10% Off code MMANUTS

http://barbellapparel.com – 10% Off code TACO10

http://oldschoollabs.com – 10% Off code OSLMMA10

http://ecoterrabeds.com – $100 off a mattress code MMAN100

http://cheapoair.com – $30 Off code MMA30

http://casagear.com – 5% Off code MMANUTS5

http://soothe.com – $10 Off code BBC10

http://wildalaskancompany.com – $15 Off code WILD15

http://foco.com – 5% off code MMANUTS5

http://dreamclodsleep.com $200 off any mattress code FIT200

http://jumpsport.com – 10% Off code JumpFit10

Http://linksys.com – Get 1 FREE Velop wall mount with a purchase of a Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band, 2-Pack with code VELOPSTRONG