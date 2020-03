UFC 248 Predictions

UFC 248 takes place on March 7th, 2020 in Las Vegas Nevada.

Ingo 22-11 (66.6%)

Israel Adesanya vs. Yoel Romero

Zhang Weili vs. Joanna Jedrzejczyk

Beneil Dariush vs. Drakkar Klose

Neil Magny vs. Li Jingling

Alex Oliveira vs. Max Griffin

Sean O’Malley vs. Jose Alberto Quinonez

Mark Madsen vs. Austin Hubbard

Rodolfo Vieira vs. Saparbek Safarov

Gerald Meerschaert vs. Deron Winn

Emily Whitmire vs. Polyana Viana

Danna Batgerel vs. Guido Cannetti

Matt 18-15 (54.5%)

Israel Adesanya vs. Yoel Romero

Zhang Weili vs. Joanna Jedrzejczyk

Beneil Dariush vs. Drakkar Klose

Neil Magny vs. Li Jingling

Alex Oliveira vs. Max Griffin

Sean O’Malley vs. Jose Alberto Quinonez

Mark Madsen vs. Austin Hubbard

Rodolfo Vieira vs. Saparbek Safarov

Gerald Meerschaert vs. Deron Winn

Emily Whitmire vs. Polyana Viana

Danna Batgerel vs. Guido Cannetti

Magic 8-Ball 17-16 (51.5%)

Israel Adesanya vs. Yoel Romero

Zhang Weili vs. Joanna Jedrzejczyk

Beneil Dariush vs. Drakkar Klose

Neil Magny vs. Li Jingling

Alex Oliveira vs. Max Griffin

Sean O’Malley vs. Jose Alberto Quinonez

Mark Madsen vs. Austin Hubbard

Rodolfo Vieira vs. Saparbek Safarov

Gerald Meerschaert vs. Deron Winn

Emily Whitmire vs. Polyana Viana

Danna Batgerel vs. Guido Cannetti