UFC 246 Predictions

UFC 246 takes place on January 18th, in Las Vegas Nevada. Here are our UFC 246 Predictions:

Matt (5-7) 41.6%

Conor McGregor vs. Donald Cerrone

Holly Holm vs. Raquel Pennington

Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene

Cláudia Gadelha vs. Alexa Grasso

Anthony Pettis vs. Carlos Diego Ferreira

Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber

Andre Fili vs. Sodiq Yusuff

Drew Dober vs. Nasrat Haqparast

Chas Skelly vs. Grant Dawson

Aleksa Camur vs. Justin Ledet

Tim Elliott vs. Askar Askarov

Brian Kelleher vs. Ode Osbourne

Sabina Mazo vs. JJ Aldrich

Ingo (8-4) 66.6%

Conor McGregor vs. Donald Cerrone

Holly Holm vs. Raquel Pennington

Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene

Cláudia Gadelha vs. Alexa Grasso

Anthony Pettis vs. Carlos Diego Ferreira

Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber

Andre Fili vs. Sodiq Yusuff

Drew Dober vs. Nasrat Haqparast

Chas Skelly vs. Grant Dawson

Aleksa Camur vs. Justin Ledet

Tim Elliott vs. Askar Askarov

Brian Kelleher vs. Ode Osbourne

Sabina Mazo vs. JJ Aldrich

Magic 8 Ball (7-5) 58.3%

Conor McGregor vs. Donald Cerrone

Holly Holm vs. Raquel Pennington

Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene

Cláudia Gadelha vs. Alexa Grasso

Anthony Pettis vs. Carlos Diego Ferreira

Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber

Andre Fili vs. Sodiq Yusuff

Drew Dober vs. Nasrat Haqparast

Chas Skelly vs. Grant Dawson

Aleksa Camur vs. Justin Ledet

Tim Elliott vs. Askar Askarov

Brian Kelleher vs. Ode Osbourne

Sabina Mazo vs. JJ Aldrich