UFC 241 Preview | MMANUTS MMA Podcast | EP # 439

UFC 241 Preview | MMANUTS MMA Podcast

Bare Knuckle Fighting Championship [2:20]

#UFC Mike Perry’s broken nose [3:19]

UFC 241 Preview

Daniel Cormier vs Stipe Miocic [5:20]

Nate Diaz vs Anthony Pettis [11:20]

Yoel Romero vs Paulo Costa [16:04]

Stephen Struve vs Ben Rothwell [19:04]

Frankie Edgar moving to 135 [21:02]

A choke takes 4 minutes to kill you [22:05]

GSP doing flips [23:25]

Aspen Ladd and weight cutting [23:54]

CBS and Viacom combine forces [26:28]

Cowboy vs Gaethje Poster [28:02]

Mercedes Terrell killing the twitter game [29:17]

Tweet of the week [32:10]

#AskTheNuts [33:22]

KNOWLEDGE [43:26]

