Bellator 172 Weigh In Live Stream Friday 5PM ET

Check out the Bellator 172 Weigh In Live Stream on Friday at 5PM ET as Fedor Emelianenko faces Matt Mitrione in the main event. Full Fight card below.

Main Card on Spike 9 PM ET

Fedor Emelianenko vs. Matt Mitrione

Josh Thomson vs. Patricky Freire

Cheick Kongo vs. Oli Thompson

Veta Arteaga vs. Brooke Mayo

Josh Koscheck vs. Mauricio Alonso

Preliminary Fight Card 7PM ET

James Terry vs. David Douglas

Nikko Jackson vs. Cesar Gonzalez

Juan Cardenas vs. Luis Vargas

Danasabe Mohammed vs. Carlos Rocha

Anthony Do vs. Bobby Escalante

Matt Ramirez vs. Jeremy Murphy

J.J. Okanovich vs. Paradise Vaovasa

Justin Tenedora vs. Roque Reyes

Anatoly Tokov vs. Francisco France